Le ministre de la Coopération, Alexander De Croo, a renoncé à l'examen de son projet de loi de réforme de l'aide au développement, a-t-on appris mardi. Selon le cabinet du ministre, le texte ne bénéficiait plus du soutien de la N-VA. Le cabinet du ministre démissionnaire a envoyé lundi soir un courriel au secrétariat de la commission des Relations extérieures de la Chambre pour indiquer qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'examen du texte, sans autre explication, a indiqué le président de la commission, Dirk Van der Maelen (sp.a).

Le projet de loi remplaçait entièrement la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au développement. La discussion au parlement avait déjà été reportée plusieurs fois.

"Le projet a été approuvé à deux reprises par le gouvernement, y compris par la N-VA. Au cours des dernières semaines, il est devenu clair que la N-VA ne souhaitait plus soutenir le projet", a expliqué le cabinet du ministre, qui regrette cette attitude. "C'est dommage car la proposition permettait d'ancrer légalement toute une série de priorités mises ces dernières années, notamment la coopération avec le secteur privé, l'accent sur les droits humains et, notamment, les droits des femmes et des filles".

"Au travers de ce projet de loi, la politique belge de développement vise à s'inscrire dans le nouveau paradigme international de développement qui est apparu ces dernières années", indiquait l'exposé des motifs.

Plusieurs ONG étaient pourtant inquiètes des conséquences de la nouvelle loi, notamment en matière de subsidiation. Trop de flou demeurait sur le rôle que joueraient à l'avenir des acteurs reconnus, comme le CNCD, ou sur l'importance accordée aux entreprises privées dans des pays peu avancés. Le lien fait entre coopération au développement et lutte contre la migration irrégulière suscitait aussi beaucoup de questions. L'OCDE a d'ailleurs exprimé des objections sur ce point, a indiqué M. Van der Maelen.

Le texte suscitait l'opposition des socialistes et des écologistes. La députée Gwenaëlle Grovonius a exprimé sa satisfaction. "Je suis heureuse que notre travail d'opposition ait porté ses fruits. Merci à tous les acteurs de terrain pour notre fructueuse collaboration! ", a-t-elle tweeté.

D'autres réformes ont toutefois eu lieu dans ce domaine, a fait remarquer le ministre, comme la mise en place de la nouvelle agence belge de développement (Enabel), qui a succédé à l'ancienne CTB (Coopération technique belge), avec l'ambition d'être "plus flexible" et "plus orientée vers les résultats".

"Nous avons toujours considéré ce projet de loi comme la cerise sur le gâteau. Si cela échoue, il n'y aura pas de cerise mais ce sera quand même un excellent gâteau", a ajouté le cabinet de M. De Croo.