La comparaison des programmes défendus par le PTB/PVDA, le PS et même Écolo, durant cette campagne électorale, a mis en lumière des propositions identiques. Que ce soit la pension complète à 1 500 euros net, la gratuité des transports publics, la lutte contre la pauvreté ou encore la taxe millionnaire - ou taxe patrimoine au PS et cotisation de crise chez Écolo -, on pourrait croire, lors d’une première approche, que ces trois-là sont faits pour s’entendre. Pour mettre en place ce que d’aucuns surnomment la "coalition FGTB", appelée de ses vœux par Thierry Bodson, le patron de la FGTB wallonne.

(...)