Les visas humanitaires sont l’un des canaux légaux existants pour migrer sans recourir à des trafiquants d’êtres humains. Trois catégories de visas existent : ceux de courte durée (visas C), ceux de longue durée (visas D) et ceux octroyés lors d’une opération de sauvetage (c’est-à-dire l’ouverture d’un couloir humanitaire, auquel cas les Affaires étrangères et des ONG sont impliquées) ou d’un programme de réinstallation de réfugiés. (...)