Des propos qui ont fait rire les internautes, mais certainement pas ceux qui étaient présents dans les rues de Bruxelles ces derniers jours.





La marche pour le climat a rencontré un franc succès ce dimanche avec quelque 70.000 participants. Mais ces mobilisations citoyennes n'ont pas l'air d'être au goût de tous. En effet, alors que le président des nationalistes flamands, Bart De Wever, avait déjà fait part de son scepticisme à l'égard des manifestations des jeunes pour le climat au micro de la VRT samedi soir, Theo Francken , dans une publication Facebook, s'est à son tour moqué quelque peu du mouvement.

"Papa, où est mon gsm? Parti. Quand allons-nous au ski? Plus jamais. Où irons-nous en vacances cet été? A la maison. Est-ce que le chauffage fonctionne? Oui, sur 18. Mets ton pull. Peux-tu me conduire au foot? Prends ton vélo. Papa, pourquoi tu fais ça? Désolé fils, tu m'as convaincu qu'il fallait agir autrement pour le climat", a ainsi écrit le député N-VA.

Le texte repris par l'ancien ministre de l'Asile et des Migrations à un utilisateur de Twitter a récolté pas moins de 6,8 millions de likes sur Facebook et a été partagé quelque 2 millions de fois. Le député N-VA ironise mais n'en est pas moins piquant à l'égard des jeunes qui étaient pas moins de 35.000 dans la rue ce jeudi pour demander une politique climatique plus stricte. Francken montre dans sa publication le revers de la médaille de cette politique plus rigoureuse qui pourrait toucher directement les jeunes...Pas sûr que cela puisse freiner les élèves dans leur élan!