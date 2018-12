Vers le retour d’un brin de bon sens à Linkebeek, une des deux communes du Royaume - avec Borsbeek (voir LLB du 29/12) - à ne pas encore avoir de majorité communale ? Et vers une solution qui reconnaîtrait l’écrasante majorité francophone dans cette commune qui jouxte Bruxelles ? On pourrait s’orienter vers cette formule puisque la liste Ensemble Linkebeek Samen, emmenée par Damien Thiéry, a proposé dimanche de partager les responsabilités mayorales et à la tête du conseil communal avec Link@venir d’Yves Ghequière pour sortir de l’imbroglio politique.

