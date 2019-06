Lorsque la mise en place d’un gouvernement wallon minoritaire avec un soutien extérieur a été évoquée la semaine dernière, l’exemple portugais a été maintes fois cité. Ce gouvernement de gauche soutenu par la gauche radicale qui connaît quelques réussites semble faire envie au PS et aux écolos. D’autres exemples en Europe et au Québec démontrent cependant que ce n’est pas un gage de solidité. Voici une petite liste non exhaustive. (...)