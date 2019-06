La loi spéciale de réformes institutionnelles de 1980 fournit aux PS et à Ecolo un cadre rendant possible l'élection, au Parlement de Wallonie, d'un gouvernement minoritaire, expose mardi la RTBF.

Au niveau des entités fédérées, les ministres sont nommés par leur parlement. La méthode classique passe par le dépôt d'une liste de candidats au gouvernement qu'une majorité absolue de députés (soit 38 sur 75 pour le Parlement de Wallonie) doit signer, selon l'article 60 de cette loi.

PS et Ecolo ne disposant que de 35 sièges, ils devront peut-être s'en référer à la suite de l'article 60, jamais encore utilisée jusqu'ici. Elle prévoit que si, au jour de l'élection, une telle liste n'est pas déposée, le Parlement tienne des élections séparées des membres du gouvernement.

Ces élections ont lieu au scrutin secret. Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, un second vote doit départager les deux candidats à la majorité relative. Or il est difficile d'imaginer un bloc MR-PTB-cdH s'entendre sur un ministre pour barrer la route au duo PS-Ecolo.

Plusieurs constitutionnalistes interrogés par la RTBF soulèvent diverses faiblesses techniques, juridiques et politiques de ce scénario, qui n'est pas non plus idéal sur le plan démocratique, selon l'un d'entre eux.