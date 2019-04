"Des élections cruciales." Jean Faniel, le directeur général du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques), insiste sur l’importance du rendez-vous électoral du 26 mai. Une quadruple élection : européenne, fédérale, régionale et communautaire, pointe-t-il. "Toutes les matières sont concernées." De la fiscalité à l’environnement, de l’enseignement à la mobilité, de l’emploi à l’urbanisme en passant par la culture, la migration et bien d’autres encore. "Tous les pans de la vie d’un électeur seront touchés. Absolument tout est concerné."

Lors du scrutin du 25 mai 2014, on parlait de "la mère de toutes les élections" parce que l’on votait déjà le même jour pour l’ensemble des niveaux de pouvoir (sauf le niveau local). Rebelote cette fois-ci. Mais avec une différence de taille. "On entre dans une période de cinq années sans élections", souligne M. Faniel. Ce n’était pas le cas sous cette législature finissante puisqu’il y a eu des élections locales (communales et provinciales) en octobre 2018 et qu’elles ont naturellement eu un impact sur la vie politique. Rien de tel entre 2019 et 2024. "On n’aura jamais eu une période aussi longue sans élections en temps de paix depuis 1830."

Des rapports de force figés pendant cinq ans

Cinq ans sans repasser par les urnes, cela signifie aussi que les rapports de force politiques seront figés durant toute cette - longue - période. "Que l’on soit d’accord ou pas avec la politique du gouvernement Michel, il faut bien reconnaître qu’il a apporté son lot de changements", ponctue le politologue. Selon lui, en cinq ans, il est possible de peser de manière significative sur les orientations sociétales. On comprend l’importance que revêt le scrutin pour les partis politiques. L’importance de ne pas louper le train de la participation gouvernementale.

(...)