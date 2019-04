Qu’est-ce qui détermine, finalement, la composition d’un gouvernement, fédéral ou régional, en Belgique ? Il y a bien sûr le résultat des élections. Capital. Ce sont les électeurs qui distribuent les cartes. Mais avec les cartes, on peut composer plusieurs jeux. Les relations humaines, les considérations stratégiques peuvent être déterminantes. C’est ce que nous avons tenté de montrer dans la série “Les coulisses de la kamikaze” : il est possible, au départ d’un résultat donné, de constituer plusieurs types de coalition. En 2014, la tripartite traditionnelle aurait pu être reconduite mais ce fut une alliance inédite entre un seul parti francophone, le MR, et trois partis flamands qui s’installa aux commandes de la Belgique pendant près de cinq ans. Et cela, alors que les libéraux flamands avaient été sèchement battus.

Il arrive donc régulièrement en Belgique qu’un parti perdant participe au pouvoir et qu’un vaincu y soit associé. Un parti relativement faible a parfois, par sa force stratégique, la capacité d’orienter la couleur finale de la coalition : ce rôle, les démocrates chrétiens l’ont souvent joué, faisant pencher la balance tantôt à gauche, tantôt à droite. Nous avons raconté le passé. Il n’est pas aisé de prédire l’avenir.

Essayons quand même – c’est tentant avec la masse d’informations recueillies dans notre “tournée des présidents” – d’évoquer l’un ou l’autre scénario qui pourrait se produire après les élections du dimanche 26 mai. Voici quatre “mirages” : nous verrons s’ils demeurent des illusions ou s’ils deviendront un jour réalité.

(...)