En politique comme ailleurs, l’argent reste le nerf de la guerre. En ce domaine aussi, le résultat des élections est venu rebattre les cartes.

Car le financement des partis politiques dépend essentiellement des résultats électoraux. L’Écho a calculé l’impact des élections sur le financement public des partis. Le PTB (d’1,02 million € à 4,42 millions €) et Ecolo (d’1,99 million € à 4,98 millions €) réalisent une opération en or... Ce sont le PS (de 9,49 millions € à 7,8 millions €) et le MR (8,02 millions € à 6,29 millions €) qui perdent le plus.

