Ce mercredi soir, les militants écologistes bruxellois, réunis en Assemblée Générale, ont désigné Zakia Khattabi pour tirer la liste bruxelloise à la Chambre et Alain Maron pour tirer la liste régionale. « Deux listes, mais un seul combat : faire Bruxelles avec tous les Bruxellois. Deux séquences électorales (octobre 2018 et mai 2019), mais un seul enjeu : nous engager structurellement dans la voie de la transition écologique et solidaire », déclare le duo, qui entend faire de la Région un exemple à l'échelle européenne.

Zakia Khattabi et Alain Maron appellent à la mobilisation de la nouvelle génération pour faire évoluer la Région : « Bruxelles est notre héritage. Nous voulons être reconnus dans la diversité de nos identités, loin d'une appartenance communautaire exclusive dans le cadre d'un clivage francophones-néerlandophones. Nos institutions doivent être revisitées, à partir de cette réalité et avec des objectifs de solidarités internes et externes, de transparence, de subsidiarité, de lisibilité et d’implication des habitantes et habitants de tous les quartiers. »

Gilles Vanden Burre, actuel député fédéral, se place deuxième sur la liste Chambre, tandis que la cheffe de groupe à la Fédération Wallonie Bruxelles, Barbara Trachte, sera quant à elle deuxième sur la liste régionale.