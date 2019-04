"Mécréante", "Un prénom qui n'a aucun lien avec la Belgique, la tête non plus", "Vous représentez la décadence occidentale",... Depuis quelques jours, une candidate MR aux élections fédérales est victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Originaire de St-Georges-sur-Meuse, Karima Safia a décidé aujourd'hui de porter plainte. "Je m'attendais à quelques attaques venant de pseudo-musulmans, raconte la candidate au micro de RTL, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ce n'est pas possible".

L'auteure du livre Insoumise et dévoilée semble être la cible d'une partie de la communauté musulmane qui n'accepte pas ses choix politiques. "Pour eux, c’est la loi de la charia, la loi islamique et je me demande ce qu’ils foutent ici en Europe", s'interroge-t-elle inquiète au micro de RTL.