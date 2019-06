Politique belge Willy Borsus sort de sa réserve après trois semaines de discussions pour constituer un gouvernement wallon. L’idée d’un exécutif soutenu par la société civile, lancée par les verts, est l’idée de trop. Il veut une majorité forte, il veut en être avec le PS et Écolo.

Depuis le scrutin du 26 mai, le MR joue le jeu en Wallonie. Il se rend aux rendez-vous fixés par le PS, qui a la main en tant que premier parti wallon, il évite les invectives et les exclusives, reste discret et attend son heure. En comptant les points ? Plus maintenant. Le ministre-Président wallon sortant, Willy Borsus (MR), sort de sa réserve des dernières semaines, se pose en rassembleur et en appelle à une majorité forte au sud du pays. Entretien.