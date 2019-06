Sciences - Santé Des traces blanches ou brunâtres sur vos ongles peuvent signifier beaucoup de choses.

On l’ignore mais nos pieds sont intimement liés à notre état de santé physique et psychologique. La podologue Annie de Maer parle même de "carte d’identité de notre corp s". Elle précise : "On ne se rend pas compte de tout ce que les pieds disent de nous. Tout se lit à travers eux."