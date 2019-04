De la viande provenant de vaches malades abattues illégalement en Allemagne se serait-elle retrouvée dans les rayons boucherie de magasins belges ? L’organisation de défense des droits des animaux Animal Rights le craint, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) rassure.

Animal Rights a partagé des images filmées par l’organisation de défense des animaux allemande Soko Tierschutz. On peut y voir des vaches laitières malades et blessées emmenées à l’abattoir. Les bêtes sont remorquées vers des camions et parfois frappées à coups de pied. "Les animaux malades ou affaiblis devraient être abattus d’urgence à la ferme", explique une responsable d’Animal Rights, Els Van Campenhout. "Ils ne peuvent pas être transportés. Leur viande ne peut pas être vendue et consommée." Selon elle, la viande de ces animaux a pu se retrouver dans les rayons de magasins belges via un transformateur.

De son côté, l’Afsca a tenu à nuancer les propos de l’association : "Aucune viande illégale n’a été livrée à une entreprise belge et il n’existe absolument aucun danger pour la santé publique."

Double contrôle

Selon l’Afsca, les autorités allemandes ont informé la Belgique de problèmes liés au bien-être animal à l’abattoir allemand en question. Toutes les carcasses exportées vers la Belgique ont été inspectées par des vétérinaires officiels, après quoi elles ont été déclarées propres à la consommation humaine.

L’Afsca indique avoir procédé à une deuxième inspection de la viande, avec le même résultat. "Il y a donc eu un double contrôle : à la fois par les autorités allemandes et par l’Afsca en Belgique", a déclaré la porte-parole de l’organisation, Liesbeth Van De Voorde.