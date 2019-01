4

Les Belges ne consomment pas assez de vitamines... ou parfois trop

Tantôt trop élevés tantôt insuffisants, les apports en vitamines A et D via l'alimentation ne sont pas souvent respectés dans la population belge. Une étude réalisée par l’Institut scientifique fédéral de recherche Sciensano et l’Université de Gand ...