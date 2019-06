En expansion constante, si l'on peut dire, la chirurgie de l'obésité, dite bariatrique ou métabolique, prend parfois des directions que certains médecins spécialistes, eux-mêmes, dénoncent, visant des confrères qui en ont fait un juteux business. En 2016, on enregistrait ainsi en Belgique plus de 13 000 opérations réalisées dans le but de faire perdre du poids aux patients, ce qui représente une augmentation de plus de 80 % au cours des sept dernières années.