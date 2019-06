Un physicien de l’Université de Namur a modélisé la trajectoire d’un voyage vers les étoiles. La dépense énergétique serait phénoménale. Des projets de voyage interstellaire sont pourtant lancés.

"Le voyage interstellaire précipiterait l’épuisement des ressources de la planète”. C’est l’une des conclusions de l’étude menée par un scientifique belge et qui vient de paraître dans la prestigieuse revue “Physical Review”. Dans cette recherche que “La Libre” a obtenue en primeur, le mathématicien et astrophysicien André Füzfa (UNamur) s’est penché sur le voyage dans l’espace popularisé par de nombreux films de science-fiction (entre autres Interstellar) et qui consiste (rait) à atteindre des étoiles lointaines et parcourir une distance qui correspond à au moins 10 000 fois la taille de notre système solaire.

“Le voyage interstellaire, c’est tout à fait sérieux, assure le chercheur namurois. Certains, comme les initiateurs du projet Starshot (lire ci-contre) vont très sérieusement essayer d’envoyer dans l’espace des missions interstellaires, via des sondes robotiques. Le voyage interstellaire n’est pas interdit par les lois de la physique, mais la difficulté, c’est de franchir au moins 10 000 fois les distances les plus lointaines auxquelles on a pu accéder jusqu’à présent, puisque la sonde Voyager 1, lancée il y a 40 ans, est actuellement à la frontière du système solaire.”



© Warner Bros. Une image du film Interstellar.



Concrètement, André Füzfa a calculé la trajectoire précise et la navigation nécessaire à un tel voyage. En résumé, son modèle offre tous les outils mathématiques à insérer dans l’ordinateur embarqué d’une telle mission, pour ensuite tracer le chemin précis sur une carte d’étoiles et corriger une trajectoire en temps réel. “Etant donnés la puissance de propulsion et la poussée, vous pouvez alors utiliser mon modèle pour calculer l’évolution de la vitesse en fonction du temps, la durée effective du périple pour le voyageur, la masse (variable suivant plusieurs facteurs), le coût énergétique, les corrections de trajectoire... Une telle modélisation complète du voyage interstellaire n’était pas encore présente dans la littérature.”

Le chercheur a appliqué son modèle mathématique à deux types de mission. Le premier est le projet privé Starshot, lancé par le milliardaire russe Iouri Milner, Mark Zuckerberg et feu Stephen Hawking. Son objectif ? Envoyer dans l’espace une mission interstellaire “nanoscale”, c’est-à-dire à l’échelle du gramme. On utilisera la propulsion à énergie dirigée, une technologie militaire développée depuis la guerre des étoiles sous Reagan. Elle consistera à tirer avec un laser ou avec un faisceau d’énergie électromagnétique à haute puissance sur une voile solaire attachée à la sonde pour la propulser vers Proxima Centauri, le système stellaire le plus proche du système solaire. “C’est pour cela que cela devient possible, l’idée est d’externaliser l’énergie et ne pas l’embarquer”, commente André Füzfa.

© Kevin Gill. Une voile solaire débutant son voyage.



L’autre exemple, bien moins réaliste, auquel le modèle est appliqué est celui d’une mission habitée (avec des humains) de 100 tonnes (ce qui équivaut à la station spatiale internationale), avec une propulsion à énergie embarquée. “Il s’agit là d’une anticipation : si on avait le moyen de stocker les terawatts d’énergie nécessaire,je détaille comment se déroulerait le voyage jusqu’à Alpha Centauri”, explique André Füzfa. La propulsion est dans ce cas photonique : on génère de la poussée par la puissance lumineuse et la force de réaction associée à l’émission de lumière. Pas besoin d’embarquer de propergol (carburant) mais il faut embarquer une énorme source d’énergie qui permet de produire toute cette puissance lumineuse à la demande. Parmi les nombreux types de propulsion interstellaire envisagées, c’est un des types les plus adaptés à l’espace profond. “On entend souvent dire que c’est la durée du voyage qui est un problème, mais avec les effets relativistes de dilatation du temps, on peut réduire autant que l’on veut la durée du périple pour le voyageur, à condition que d’être prêt à payer la facture énergétique de l’accélération continue nécessaire, et à en subir les effets écrasants. C’est un effet connu, conséquence de la relativité générale et utilisé quotidiennement avec le GPS. Dans les exemples de mon article, on gagne “facilement” un facteur 2 entre le temps qui s’écoule sur Terre et le temps qui s’écoule pour le voyageur embarqué. Ce n’est pas un problème de quantité de carburant à emporter non plus puisque vous pouvez utiliser des photons, qui n’ont pas de masse. Le véritable problème, c’est vraiment le coût énergétique.”



En effet, pour une telle mission habitée, si les technologies étaient disponibles, il faudrait embarquer l’équivalent de 15 fois la production énergétique mondiale annuelle... “Non seulement, cela paraît impossible, mais cela montre bien que la stratégie de la propulsion à énergie dirigée est nettement plus plausible pour des explorations robotiques, même si elle reste aussi quand même très énergivore”, indique le mathématicien.

En fait, pour le projet StarShot, qui consiste à envoyer des milliers de sondes spatiales d’environ 1 gramme vers Alpha du Centaure, “on parle quand même de coupler l’équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires qui vont fonctionner chacun pendant plusieurs heures pour propulser chaque sonde. Et ils envisagent d’y envoyer toute une flottille, quelques centaines ou milliers, donc tout cela monopoliserait la puissance d’un réacteur nucléaire pendant plusieurs années. C’est concevable, mais je ne dis pas que c’est éthique ! Les ressources énergétiques sont limitées sur la planète, si vous commencez à développer cette technique-là pour les voyages interplanétaires ou interstellaires, vous allez précipiter l’épuisement des ressources de la planète. On est prêt à gaspiller une quantité d’énergie énorme pour cela, alors que l’énergie est précieuse ! L’autre inquiétude, ce sont les potentielles applications militaires de cette technologie qui est utilisée pour ‘dézinguer’ les missiles et les satellites à distance. Des lasers qui seront dix à cent fois plus puissants que la version militaire et installés en haute montagne pour tirer sur les nanosondes en orbite... Le site web d’un labo qui travaille pour starshot arbore un onglet “défense”, contre les astéroïdes prétendent-ils...”

Et d’insister : “Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce qui est en train de se développer. On y investit des sommes d’argent préoccupantes. Ensutie, on entend aussi très souvent dire : ‘si la planète devient inhospitalière, on ira ailleurs’. C’est une idée que l’on retrouve très souvent dans les bouquins sur le voyage interstellaire : la première motivation, c’est l’exode. C’est aussi le sujet du film ‘Interstellar’ de Nolan. Mais on ment aux gens parce qu’on leur fait croire que cela va être non seulement possible… mais surtout accessible pour tout le monde ! En fait, c’est un peu la position extrême des idéalistes de la technologie, en matière de climat, qui vont vous dire : laissez le temps à la technologie, elle va trouver des solutions miracles. Les partisans de l’exode interstellaire vont vous dire : ne vous inquiétez pas, quand on aura fini ici, on ira ailleurs. Mais il faut expliquer aux gens les implications d’un tel exode. Techniquement, on peut envisager d’aller ailleurs, dans un autre système stellaire. Mais pour y aller, il faudra achever de creuser notre tombe en épuisant nos ressources énergétiques disponibles. Et s’il y a bien une technologie qui ne sera pas démocratique, ce sera celle-là. Si on continue dans cette anticipation, ceux qui auront déménagé ne seront qu’une poignée qui aura achevé de piller ce qui était déjà très mal en point avant leur départ.”

La recherche est accessible sur https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.104081









"Notre but est d'aller à 20 % de la vitesse de la lumière"

Starshot est un projet privé lancé en 2016. Le but est d’envoyer une flottille de mini-sondes vers le système stellaire le plus proche de nous. Cent millions de dollars ont déjà été consacrés à des études d’ingénierie. Le projet évoque 20 ans de développement d’ingénierie pour achever de mettre au point les technologies nécessaires. Le but, en envoyant ces sondes vers des exoplanètes et des systèmes solaires proches, est de savoir si nous sommes seuls dans l’Univers. Il se pourrait cependant, selon l’astrophysicien belge André Füzfa, que les différents projets de télescopes en cours arrivent à d’aussi bons résultats. Le but est surtout d’être des pionniers.

© Reporters. Stephen Hawking à la présentation du projet Starshot, en avril 2016.



L’Université de Santa Barbara vient d’annoncer avoir réussi un test d’engin spatial miniature, financé par Starshot et la Nasa. . “Cela fait partie d’un programme à plus long terme qui entend développer des engins spatiaux miniatures pour des vols interplanétaires et au final, interstellaire”, a précisé le Pr Lubin. L’engin qui peut tenir dans la paume de la main a collecté 4 000 images de la terre, à 32 km d'altitude. Le but final est de construire une plaquette de silicium avec de l’électronique embarquée qui serait lancée dans l’espace et capable de renvoyer des données sur Terre. La technique de propulsion à énergie dirigée utilisée pour Starshot demande de construire un réseau de lasers. “Si vous avez un réseau de laser assez grand, vous pouvez pousser les plaquettes pour atteindre notre but de 20 % de la vitesse de la lumière, affirme Nic Rupert, un ingénieur du labo.



Reste que les promoteurs de Starshot ont déjà identifié 25 défis technologiques à vaincre comme la construction de voiles d’une légèreté et d’une solidité suffisante, un faisceau laser cohérent malgré le grand nombre de composants ou encore d’un détecteur capable de capter sur Terre les signaux très faibles des sondes. Le responsable du conseil consultatif de Starshot, Avi Loeb, reconnaît aussi que convaincre la communauté internationale que l'instrument laser utilisé est sécure et ne sera pas utilisé à des fins dangereuses, pourrait aussi s'avérer difficile, voire même "le challenge principal".

Pour le Belge André Füzfa, “ce qui est clairement visé avec Starshot, c’est donner un coup de boost aux voyages interplanétaires et interstellaires avec la technologie de propulsion à énergie dirigée, en vue de révolutionner les voyages spatiaux. Si vous rendez Proxima Centauri accessible en 40 à 50 ans de voyage avec une mission d’un gramme, vous rendez accessible le système solaire avec une mission de cent tonnes à l’échelle du mois.”