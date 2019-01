À l’entendre s’emporter avec passion et conviction sur les dérives de la chirurgie de l’obésité, dite bariatrique, c’est à se demander pourquoi ce chirurgien digestif semble prêcher contre sa propre chapelle. Et de fait, il n’est pas rare que les confrères du docteur Marc Vertruyen, chef de service aux Cliniques de l’Europe (Saint-Michel et Sainte-Élisabeth), lui demandent pourquoi donc "il crache ainsi dans la soupe".

Peut-être le spécialiste est-il plus simplement très dubitatif, pour ne pas dire drôlement inquiet quant à la tournure que prend, chez nous aussi, la chirurgie bariatrique, à propos de laquelle il tient un discours musclé, provocateur et sans langue de bois. De quoi en tout cas susciter la réflexion.

En voici quelques extraits percutants.

(...)