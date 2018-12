Une question se pose alors : quelle est la durée de sommeil idéale ? Pour répondre à cette interrogation, plusieurs experts du sommeil et d'autres experts médicaux ont été rassemblés par la Fondation Nationale du Sommeil américaine.





Après la lecture de plusieurs centaines d'articles scientifiques sur le sujet, ils ont fait part de leurs recommandations. Pour eux, le temps de sommeil idéal varie selon l'âge de l'individu. Ce sont les nouveaux-nés (entre 0 et 3 mois) qui ont besoin de dormir le plus longtemps (entre 14 et 17 heures chaque nuit). Au contraire, les personnes âgées (65 ans ou plus) peuvent se satisfaire d'une nuit de 7 à 8 heures.





Voici le temps de sommeil idéal par tranche d'âge d'après la Fédaration Nationale du Sommeil américaine :





- Entre 14 et 17 heures par nuit pour les nouveaux-nés (0 à 3 mois).





- Entre 12 et 15 heures par nuit pour les nourrissons (4 à 11 mois).





- Entre 11 et 14 heures par nuit pour les enfants agés de 1 à 2 ans.





- Entre 10 et 13 heures par nuit pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.





- Entre 9 et 11 heures par nuit pour les enfants âgés de 6 à 13 ans.





- Entre 8 et 10 heures par nuit pour les adolescents (14 à 17 ans).





- Entre 7 et 9 heures par nuit pour les adultes (18 à 64 ans).





- Entre 7 et 8 heures par nuit pour les personnes âgées (65 ans ou plus).





Et surtout, bonne nuit !