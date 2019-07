Depuis le 1er juillet, les mentions "sans parabens" ou "hypoallergénique" visibles sur les produits cosmétiques sont désormais interdites à l'échelle européenne. Véritable outil de communication pour les marques, ces allégations se sont multipliées sur les packagings et dans la publicité, trompant parfois l'avis du consommateur.

Depuis quelques années il est devenu courant de voir, dans les rayons des supermarchés, des shampoings ou déodorants garantis "sans sels d'aluminium", "sans parabens" et "sans phtalates". Toutes ces mentions, présentées sous forme de textes, symboles ou images, sont des allégations cosmétiques, indiquant souvent l'absence d'ingrédients controversés. En 2013, une réglementation européenne avait déjà été mise en place pour encadrer ces allégations. Voyant leur multiplication ces dernières années, la Commission européenne et l'ARPP française, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, ont rédigé deux nouveaux textes interdisant cette fois plusieurs notions. Le but étant de ne montrer au consommateur que la composition stricte du produit, et non ce qui a pu y être enlevé.

Parmi les notions qui disparaîtront, l'Observatoire des Cosmétiques catégorise d'abord les allégations commençant par "Sans...". Par exemple, la notion "Sans conservateur" qui apparaît sur des parfums, alors que cet ingrédient n'est jamais utilisé dans la composition de ce type de produit. Celles indiquant “Sans substances allergènes” pourraient aussi disparaître, car "on ne peut garantir une absence complète de risque de réaction allergique" indique l'Observatoire. Enfin, les "Sans parabens" ou "Sans phénoxyéthanol” seront aussi interdits, car ils véhiculent un "message dénigrant, et une perception négative de la sécurité de l'ingrédient", selon l'Observatoire. Il précise enfin que le terme "hypoallergénique", lui, sera plus difficile à trouver sur les étiquettes, car le fabricant devra "apporter la preuve que le produit a été conçu pour minimiser son potentiel allergisant".

Des formulations inchangées pour les consommateurs

Mais si les fabricants doivent trouver de nouvelles idées de slogans publicitaires ou de packagings, la formulation des cosmétiques, elle, ne changera pas. Il faudra donc être attentif et vérifier les composants présents sur l'étiquette au dos des produits. Récemment, l'association de consommateurs Test Achats a publié un test sur les sprays solaires. L'étude montre qu'une grande partie des produits analysés contient des allergènes, même ceux où la mention "testé dermatologiquement" était indiquée. Pour Julie Frère, porte-parole de l'association, "cette clarification est la bienvenue, même si elle ne concerne que les nouveaux produits arrivant sur le marché. A la question de savoir si ces clarifications suffiront, le temps nous le dira."

Certaines allégations comme “Sans ingrédients d'origine animale” ou “Sans acétone” continueront à figurer sur les étiquettes, car elles renseignent les consommateurs sur une information demandée, notamment par les personnes véganes ou celles voulant éviter l'odeur de l'acétone.