En choisissant cette autre option, les patients asthmatiques réduiraient les émissions de CO2 équivalentes à celles de 18.800 voitures

Prendre une profonde inspiration, puis inhaler en appuyant sur son aérosol est devenu un geste un peu trop banal et systématique pour certains patients atteints de pneumopathie respiratoire, pas toujours conscients de l'impact environnemental de ce petit "puff" à gaz propulsé. Un comble quand on pense que les patients souffrant de maladies pulmonaires sont précisément souvent victimes de la pollution atmosphérique et du changement climatique!