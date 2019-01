4

"Historique": la sonde New Horizons de la Nasa a survolé un lointain objet céleste

La Nasa a célébré le Nouvel An avec le survol historique par sa sonde New Horizons de l'objet céleste le plus éloigné et peut-être le plus ancien jamais observé de près, Ultima Thule, situé à quelque 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, dans l'espoir d'en savoir plus sur la formation des planètes.