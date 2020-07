Du côté des décès, il y en a eu plus de 4 en moyennes tous les jours de cette semaine. Une diminution de 25% est constatée. On déplore six décès au cours des dernières 24 heures.

Enfin, on dénombre une moyenne de 15 nouvelles admissions tous les jours à l'hôpital. La courbe des hospitalisations connait elle aussi une diminution de l'ordre de 26%.

Le vendredi 26 juin, on dénombrait 247 lits d'hôpital occupés. Ce vendredi 3 juillet, on en compte 168.