On le sait, les inondations du 15 juillet dernier soulèvent bon nombre d’interrogations dans le chef des sinistrés, mais également dans la classe politique. Le député wallon, François Desquesnes, a donc décidé d’agir. Le Sonégien demandera officiellement une Commission d’enquête parlementaire.

"L’urgence est toujours à l’aide des victimes et toute la concentration des efforts doit être orientée actuellement sur la gestion de la crise", déclare François Desquesnes. "Cependant, dès la rentrée parlementaire, la mise en place effective d’une Commission d’enquête parlementaire est nécessaire. Les victimes des inondations méritent des réponses a leurs questions et nous devrons tirer rapidement les leçons de ce dramatique épisode et formuler des recommandations pour mieux anticiper et éviter le risque de renouveler un tel désastre à l’avenir."