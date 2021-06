Le télétravail ne sera plus obligatoire (même si recommandé)



Le teambuilding est à nouveau possible

Les camps de jeunes pourront réunir 100 personnes (avec nuitée)

Maximum 8 personnes pourront se retrouver dans les maisons de vacances (en dehors de la famille), ce nombre est illimité pour les logements pouvant réunir plus de 15 personnes selon les protocoles



Il n'y aura plus de restrictions pour le shopping

La bulle intérieure s'agrandit à 8 personnes (dans l'Horeca et à la maison)

Fêtes et réceptions à l'intérieur: maximum 8 personnes par table, heure de fermeture 1 heure du matin

Il n'y aura plus d'interdiction de rassemblement

L'Horeca pourra ouvrir jusqu'à 1 heure du matin

Les indicateurs sont au vert, depuis plusieurs semaines en Belgique. La situation épidémiologique toujours plus favorable a permis aux autorités d'aller plus loin dans le déconfinement.Mais si les données épidémiologiques belges sont scrutées avec attention par nos politiciens, il n'y a pas que celles-ci qu'ils observent actuellement. Tous les regards sont également tournés vers le Royaume-Uni, où un important rebond épidémique a forcé le pays à repousser la mise en place de certains assouplissements. Le variant delta, à l'origine de la hausse des contaminations, circule également dans notre pays et a fait l'objet de discussions lors de ce Comité de concertation.Le Premier ministre s'est exprimé à 17h45 pour détailler les mesures qui ont été retenues."Il est clair que nous sommes sur la bonne voie (...)", a commencé Alexander De Croo. "Ces dernières semaines, nous en avons bien profité. Tout cela nous aura fait beaucoup de bien. Nous voyons en même temps que les chiffres sont meilleurs. Les contaminations continuent à baisser, le taux de positivité aussi et la situation s'améliore dans les hôpitaux. Nous ne sommes plus un pays rouge, nous sommes un pays orange. Ces chiffres nous rassurent, rassurent les familles. Il y a moins d'inquiétude aussi dans les hôpitaux."Au vu de l'évolution favorable de la situation épidémiologique, le Comité de concertation a acté une série d'assouplissements qui entreront en vigueur le 27 juin :

© D.R.

"Le 16 juillet, aura lieu un nouveau Comité de concertation pour discuter de la suppression de toutes les restrictions qui existent encore", a d'ores et déjà annoncé Alexander De Croo. Le libéral flamand a rappelé que si on pouvait aller aussi vite dans notre déconfinement et dans ce retour à la normale, c'était grâce à un aspect : la vaccination. "La vaccination est une véritable réussite pour la Belgique. (...) C'est grâce à ces vaccins que nous allons retrouver une vie normale, a-t-il insisté. "Une vaccination complète est la clé pour la liberté. Surtout face aux variants qui nous inquiètent."

S'il s'est réjoui de la situation, Frank Vandenbroucke a tout de même tenu à préciser que les données épidémiologiques continueraient à être suivies de près. "Pour retrouver une liberté totale, il faut que nous atteignons un objectif au préalable: 70% de la population vaccinée. C'est essentiel, même si ce n'est pas un objectif facile à atteindre."



Il a ainsi expliqué que les autorités réagiraient très vite pour protéger notre pays de possibles variants issus de l'étranger. Les ministres de la Santé ont établi une liste de 27 pays (dont fait partie le Royaume-Uni, le Brésil ou l'Inde) à partir desquels il y a une interdiction de voyage (pour les personnes n'ayant pas la nationalité belge) et une obligation de quarantaine de 10 jours au retour (pour les Belges).



Retrouvez toutes les informations dans notre direct