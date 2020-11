Pourquoi Donald Trump est-il resté si fort et Joe Biden apparu si fragile ? Analyse Philippe Paquet

Donald Trump est le premier président depuis Benjamin Harrison à avoir perdu deux fois le vote populaire (Harrison avait défait Grover Cleveland en 1888, puis avait été battu par lui en 1892, mais sans jamais obtenir plus de voix que son rival au plan national). Donald Trump est aussi le dixième président dans l’histoire du pays, et le cinquième en un peu plus d’un siècle (après Taft, Hoover, Carter et Bush père) à n’avoir pas été réélu (d’autres, comme Lyndon Johnson, n’ont fait qu’un mandat, mais n’ont pas voulu en briguer un second).