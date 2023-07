L’histoire de la reconversion du château de Hauster à Chaudfontaine, actuel Château des Thermes, est pour le moins surprenante. Et pleine de rebondissements. Son casting seul suffit à entretenir le suspense puisqu’il voit défiler trois… pyramides, un incendie et des Hollandais.

Le petit château de Hauster s’est longtemps apparenté à une grosse maison de métallurgiste avant d’être revisité en castelet au XVIIIe siècle. Il est ensuite légué à la commune de Chaudfontaine en 1979, soit à l’aube d’une période noire pour la cité d’eau. Elle commence huit jours après l’acquisition, avec l’incendie du château. Suit le fameux scandale de l’escroquerie de l’ex-futur paradis subtropical, en vue duquel l’Hôtel des Bains est rasé et remplacé par trois pyramides. Outre la perte "malheureuse" de l’édifice ancien, la commune déplore une faillite retentissante de la société exploitante, des démêlés judiciaires interminables et, bien des années plus tard, une facture de… 400000 euros pour démolir deux des pyramides (la troisième accueille le centre de découverte de l’eau thermale Source O Rama depuis 2005).

Dans ce contexte, le conseil communal décide, "pour réparer la bourde de l’Hôtel des Bains", glisse Gilbert Lodomez, directeur du Château des Thermes, d’investir dans son patrimoine et de restaurer le château de Hauster, laissé à rien depuis l’incendie. Et ce, pour le transformer en un… centre thermal. En 1997, la Région wallonne signe l’arrêté classant le site en zone touristique et débloque, deux ans plus tard, une subvention d’équipement touristique dans le cadre de l’Objectif 2 Meuse-Vesdre. L’Europe met aussi la main au portefeuille et, en 2000, le chantier démarre. Budget ? Sept millions d’euros. Les subventions régionales et européennes interviennent pour 2,350 millions d’euros, le solde étant le fait de la commune de Chaudfontaine (3,825 millions) et de la société exploitante (750000 euros et une redevance locative annuelle qui couvre la majeure partie des charges d’intérêt et de remboursement de la part communale).

Une nouvelle faillite avant le succès

Lors de l’inauguration, un an plus tard, le château de Hauster, rebaptisé Château des Thermes, est méconnaissable. "Il faut dire qu’après l’incendie, tout ce qui n’avait pas été détruit par le feu l’a été par les ans, ponctue Gilbert Lodomez. Mais aussi par des vandales, qui ont volé toutes les cheminées en marbre, par exemple. Il ne restait que le gros œuvre, en quelque sorte." La saga n’en est pas terminée pour autant. Car la société exploitante hollandaise, No-Ach, à qui l’on doit les Thermes 2000 de Valkenburg, au sud des Pays-Bas, ne tarde pas à… faire faillite. Désemparée, la commune fait appel à Gilbert Lodomez, investisseur à la tête d’une société de remise et de reprise d’affaires. "Ils m’ont demandé de trouver un repreneur, mais j’ai été séduit par le concept et ai décidé de m’en acquitter personnellement, en association avec ma fille, Aurélia", explique-t-il. Le château de Hauster renaît alors véritablement de ses cendres. La reprise de l’exploitation par les Lodomez permet, en effet, une extension de l’activité thermale du site, qui se transforme au fil des ans, mû par un nouveau concept : "La séparation physique entre les curistes et les clients du restaurant, la construction de nouvelles cabines, et des règles strictes, telles que, entre autres, l’interdiction de l’accès aux moins de 12 ans, détaille le directeur. Le tout en portant une attention toute particulière à notre gamme de soins, forte de produits pour beaucoup exclusifs, venus de partout en Europe."

Aujourd’hui, le Château des Thermes compte deux restaurants, l’un gastronomique, l’autre réservé aux curistes, un hôtel de 47 chambres - "je me suis vite rendu compte que, pour rentabiliser le centre thermal, il fallait que la charge financière soit contrebalancée par des rentrées hôtelières", souligne Gilbert Lodomez -, 26 cabines de soins, deux piscines thermales (intérieure et extérieure), quatre salles de séminaires, mais aussi… une clinique esthétique dépendant directement du CHU de Liège ! "Une association à laquelle je réfléchis depuis une dizaine d’années", confie-t-il. Son nouveau combat ? "L’installation d’une centrale hydroélectrique sur la Vesdre, afin de produire de l’énergie en propre et de réduire notre facture énergétique." Et de fulminer : "Mais, malgré toutes mes démarches, le dossier de l’obtention du permis traîne depuis trois ans pour des raisons incompréhensibles !"

Frédérique Masquelier

