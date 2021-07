Avis des brokers

Galapagos (-13,28 % à 48,50 euros) a vu son objectif abaissé de 85 vers 66 euros chez KBC Securities, avec un avis maintenu à "conserver". Cette lourde révision est liée à l’annonce de résultats cliniques mitigés pour un traitement en cours de développement dans les maladies inflammatoires, le Toledo GLPG3970. Si la molécule a montré une réponse positive dans le psoriasis (phase 1), les résultats de phase 2 dans la colite ulcéreuse et dans la polyarthrite rhumatoïde n’ont pas démontré une efficacité suffisante. "Cette nouvelle n’est clairement pas de nature à renforcer la confiance des investisseurs sur le dossier." GIMV (-0,18 % à 54 euros) a été relevée de "conserver" vers "acheter" chez Degroof Petercam, l’objectif étant remonté de 55 vers 58 euros. Cette révision fait suite à la vente de la participation dans Summa, "qui illustre le succès de la stratégie mise en place au niveau du groupe". L’analyste pointe également un dividende élevé qui se traduit par un rendement annuel de 5 %, "ce qui constitue un point d’entrée attractif pour les investisseurs de long terme". GBL (-0,79 % à 96 euros) a vu son objectif de cours grimper de 114 vers 118 euros chez ING, la recommandation étant confirmée à "acheter". L’analyste souligne la décote élevée (34 %) du titre par rapport à sa valeur nette d’inventaire, un niveau qu’il estime exagéré au vu de la qualité des participations. "Nous avons décidé de maintenir notre avis favorable, et même de relever notre objectif au vu de l’évolution des cours pour certaines participations cotées et non cotées." G.Se.