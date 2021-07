Politique culturelle Le secteur veut des garanties pour une reprise "normale"

Alors que le Codeco prévu ce vendredi est reporté en raison des intempéries, le secteur culturel avait tenu, peu avant cette annonce, à rappeler au gouvernement qu’il attendait de lui qu’il tienne sa promesse, à savoir "assurer une reprise complète des activités culturelles en intérieur et en extérieur dès septembre, sans mesure sanitaire contraignante injustifiée". Il s’appuie, pour ce faire, sur les études européennes et internationales réalisées dès 2020 et les résultats de la phase de tests en Belgique. "Notre reprise d’activités à 100 % de nos jauges est un enjeu crucial économique et sociétal", insiste le secteur.

Qui s’inquiète aussi de la possible extension du Covid Safe Ticket à des événements de plus petite envergure. "Le secteur culturel - qui n’a pas été concerté - souligne, outre des questions juridiques et éthiques fondamentales, des difficultés de mise en œuvre pratique pour les opérateurs (gestion des billetteries avec des tickets déjà vendus, contrôles…)." Enfin, la relance du secteur devra passer par "une planification et des délais" clairs et pérennes. St. Bo.