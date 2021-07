Coronavirus La Belgique en orange

La Belgique est repassée jeudi à l’orange sur la nouvelle carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Les Pays-Bas et le Luxembourg sont en rouge tout comme les destinations de voyage populaires comme l’Espagne, le Portugal et la Crète. Un pays devient orange sur la carte de l’ECDC s’il remplit l’un de ces trois critères : une incidence de moins de 50 cas pour 100 000 habitants avec un taux de positivité de 4 % ou plus, une incidence se situant entre 50 et 75 cas avec un taux de positivité de 1 % ou plus, ou alors une incidence se situant entre 75 et 200 cas avec un taux de positivité en dessous de 4 %. (Belga)