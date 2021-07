Coronavirus Près de 2 % de tests positifs

Entre le 5 et le 11 juillet, 1 066 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 84 % par rapport à la semaine précédente, selon Sciensano. Le taux de positivité des tests est de 1,9 %. Entre le 8 et le 14 juillet, il y a eu en moyenne 17,1 admissions à l’hôpital par jour (-4 %). Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1. Enfin, 81,6 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin, et 55 % a reçu les deux doses. (Belga)