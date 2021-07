Tennis Kerber n’ira pas aux Jeux

Angelique Kerber, vice-championne olympique à Rio en 2016 et récente demi-finaliste à Wimbledon, a renoncé à participer aux Jeux olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août), a annoncé l’Allemande jeudi sur les réseaux sociaux. "Représenter l’Allemagne aux JO 2012 à Londres et aux JO 2016 à Rio constitue l’un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Cela rend encore plus décevant pour moi le fait d’accepter que mon corps ait besoin de repos après ces semaines intenses", a expliqué la finaliste des Jeux de Rio en 2016. (AFP)