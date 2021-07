Galapagos plonge. Le Bel 20 a suivi jeudi la tendance négative de ses voisins européens et a abandonné 0,96 % à 4 149,53 points avec 17 de ses éléments en baisse, Umicore (52,46) étant stationnaire. Galapagos (48,50) a emmené de loin les baisses en plongeant de 13,28 % après l’annonce de résultats de recherche mitigés. UCB (87,90) a suivi avec un recul de 2,20 %. AB InBev (58,20) s’est déprécié de 0,97 %. Resilux (177,00) et AudioValley (3,30) se distinguaient par des hausses de 4,4 et 5,1 % alors que Kinepolis (43,92) et Barco (22,58) abandonnaient 3,6 et 1,8 %, Ontex (9,49) et Hamon (1,05) reculant de 3,1 et 2,7 % alors que Van de Velde (24,80) gagnait 2 %. Biocartis (3,88) se démarquait par une hausse d’un peu plus de 3 %, ce que perdaient Fagron (17,67) et Mithra (20,65). Celyad (3,73) a plongé de 6,3 %. (Belga)