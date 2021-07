Clôture de la Quinzaine

La guerre intime de Rachel Lang

Découverte avec son premier film Baden Baden en 2016, la Française basée à Bruxelles Rachel Lang a clôturé, vendredi, la 53e Quinzaine des Réalisateurs avec Mon légionnaire, qui met en scène un jeune caporal de la Légion étrangère (Louis Garrel), marié à une avocate (Camille Cottin), et ses recrues dans leur base de Calvi, dont un jeune Ukrainien (Alexander Kuznetsov). On pourrait s’étonner de voir une jeune cinéaste s’intéresser à un univers aussi viril que celui de l’armée. Un peu moins quand on sait que l’Alsacienne est elle-même officier de réserve dans l’armée française. C’est donc un regard très informé, de l’intérieur, qu’elle pose sur la Légion, pour tenter de dépasser les clichés, les fantasmes et le folklore qui entourent ce corps d’armée si particulier, créé en 1831. Si la cinéaste se glisse facilement dans la peau des épouses délaissées, attendant leurs hommes partis pour de longues missions, c’est quand il s’agit de décrire le quotidien des opérations sur le terrain qu’elle se montre le plus intéressante. Là, dans la relation entre les hommes, dans la hiérarchie militaire, dans le langage employé, ça sent le vécu, le vrai. On sent la précision du regard, notamment dans la mise en scène des opérations françaises au Mali. H.H., à Cannes