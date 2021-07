La Hongrie assignée en justice pour non-respect du droit d’asile

La Commission européenne a assigné jeudi la Hongrie devant la Cour de justice de l’UE pour avoir "illégalement restreint l’accès" au droit d’asile au prétexte de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette démarche fait suite à une procédure d’infraction lancée en octobre dernier contre le régime du Premier ministre souverainiste Viktor Orban, qui mène une politique hostile aux migrants. Selon le droit européen, les pays de l’UE doivent permettre aux ressortissants d’États tiers et aux apatrides présents sur leur territoire, y compris à leurs frontières, d’exercer de manière effective leur droit à déposer une demande de protection internationale. Or une nouvelle procédure publiée en juin 2020 en Hongrie prévoit "qu’avant de pouvoir déposer une demande de protection internationale en Hongrie, les ressortissants de pays hors UE doivent d’abord faire une déclaration d’intention exprimant leur souhait de demander l’asile auprès d’une ambassade de Hongrie hors de l’UE et se voir délivrer un permis d’entrée spécial à cet effet". La Commission "considère que cette règle est une restriction illégale à l’accès à la procédure d’asile". (Belga)