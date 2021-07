Décrue. Les Bourses mondiales perdaient du terrain jeudi, dans un marché doutant de la vigueur de la reprise économique sur fond de forte progression de l’inflation et de résurgence de la pandémie de Covid-19. En Europe, Paris perdait 0,99 %, Francfort 1,01 % et Londres 1,12 %. À la Bourse de Paris, l’entreprise française Carmat a progressé de 6,77 % à 23,65 euros après avoir annoncé jeudi la première implantation humaine de son cœur artificiel total aux États-Unis dans le cadre d’une étude clinique. Les valeurs du secteur pétrolier ont souffert dans le sillage de la baisse des prix consécutive à une progression inattendue des stocks d’essence aux États-Unis et aux négociations en coulisse de l’Opep +. TotalEnergies a perdu 1,24 % à 36,65 euros, TechnipFMC 2,58 % à 6,80 euros et CGG 3,52 % à 0,62 euro. (AFP)