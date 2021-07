Forêts multifonctions

"Un aspect économique, social, et un environnement de travail." C’est ainsi que le commissaire européen à l’agriculture Janusz Wojciechowski a défini les "fonctions" des forêts européennes lors de la présentation ce mercredi du paquet législatif encadrant les nouvelles ambitions de l’UE en matière climatique. Le commissaire n’a pas nié, non plus, qu’il s’agissait également pour l’Europe d’"éviter la déforestation". Pour ce faire, une série de critères de durabilité, consacrés dans la toute nouvelle révision du règlement concernant l’utilisation de la biomasse forestière, ont été dévoilés. Ainsi les "opérateurs" (concrètement, les acteurs de l’industrie en bioénergétique) devront-ils démontrer que la biomasse forestière utilisée est "soumise à des réglementations nationales ou infranationales garantissant l’exploitation forestière légale, la régénération des forêts, la protection des zones sensibles, la minimisation des impacts de la récolte sur la qualité des sols, la biodiversité et le maintien ou le renforcement de la productivité forestière à long terme." Ct.B.