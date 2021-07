La Journée

Le Codeco reporté à la semaine prochaine

Le Comité de concertation prévu vendredi pour faire le point sur l’évolution de la situation sanitaire est reporté à la semaine prochaine, a annoncé jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo. La décision a été prise en concertation avec les entités fédérées en raison des intempéries. Plusieurs membres du comité sont en effet mobilisés par la coordination des secours. "De nombreuses familles sont particulièrement touchées. La priorité absolue est maintenant d’aider l’ensemble des communes et des familles touchées", a déclaré le Premier via son porte-parole.

PS et Écolo mettent la pression sur Mahdi pour résoudre la crise des sans-papiers…

Dans une carte blanche commune, les présidents du PS et d’Écolo appellent à trouver une solution rapide à la situation des sans-papiers en grève de la faim depuis plus de cinquante jours. "L’attente n’est plus une option tant la catastrophe est imminente. L’inaction devient, quant à elle, coupable dès lors que des solutions humaines et pragmatiques sont à portée de main ", peut-on lire dans le texte publié dans Le Soir. Ils s’adressent plus particulièrement au secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), qui campe sur une position ferme de refus de régularisation collective depuis le début de la mobilisation. Selon eux, le secrétaire d’État a le pouvoir et les compétences pour trouver une solution à cette situation plus que critique. Ils appellent le gouvernement "à un sursaut d’humanité, de solidarité et de courage politique". "Certes, l’accord de gouvernement (négocié par les partis de la Vivaldi, dont PS et Écolo - NdlR) ne prévoit pas une régularisation collective des personnes sans papiers, mais il ne justifie, en aucun cas, que l’on laisse, sans aucune perspective, des femmes et des hommes en situation de désespoir total et de danger de mort." Notons toutefois qu’il y a quelques semaines, au Parlement fédéral, l’ensemble des députés de la majorité avaient voté contre les demandes d’audition des collectifs de sans-papiers au Parlement. Ils avaient aussi voté contre la proposition de loi signée par Défi demandant la mise en place de critères clairs pour les régularisations, ainsi que la mise en place d’une commission indépendante d’évaluation.

… qui reçoivent un soutien international

Dans les colonnes du Morgen, jeudi, 115 personnalités internationales, dont le linguiste américain Noam Chomsky, le réalisateur Ken Loach ou encore l’ancien ministre grec Yannis Varoufakis, exhortent eux aussi le gouvernement belge à trouver une solution. Ils lui reprochent d’être paralysé par la montée de l’extrême droite.

La Chambre reconnaît le génocide yézidi perpétré par l’État islamique

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière à l’unanimité une proposition de résolution visant à reconnaître et à poursuivre les crimes de génocide à l’encontre des Yézidis ainsi qu’à leur venir en aide. Par cette résolution, la Chambre "reconnaît et condamne" le crime de génocide perpétré par l’État islamique en Irak et en Syrie à l’égard des Yézidis à partir de 2014. Les députés demandent en outre au gouvernement fédéral d’utiliser "toutes les voies de droit interne et international pour s’assurer que le crime de génocide perpétré contre les Yézidis en Irak et en Syrie par l’État islamique ne reste pas impuni". Les élus demandent également à l’exécutif "d’encourager et de soutenir les efforts de la justice belge afin d’identifier et de poursuivre en justice les éventuels auteurs belges de crimes à l’égard de la communauté yézidie". Ils appellent en outre la Belgique à participer au retour des Yézidis sur leur terre et à aider à la reconstruction. Ce texte, déposé par le CDH, a été cosigné par Koen Metsu (N-VA) ainsi que les sept partis de la Vivaldi et Défi.