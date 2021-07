Messi veut aussi dribbler le temps qui passe

L’Euro a été passionnant et équilibré. Mais il n’a pas consacré un joueur au-dessus du lot. Le collectif a souvent pris le pas sur l’individuel, à l’image du style de jeu de la Squadra. Voilà qui va probablement compliquer la réflexion du jury du prochain Ballon d’or. Et si, du coup, Leo Messi tirait les marrons du feu et s’offrait un septième trophée ?

L’hypothèse flotte de plus en plus dans l’air. Même s’il n’a pas signé la plus belle saison de sa carrière, l’Argentin propose un bilan personnel convaincant : vainqueur de la Coupe du Roi et meilleur buteur de la Liga avec le Barça, il vient surtout d’offrir à son équipe nationale la victoire lors de la Copa America. Bizarrement, c’est son premier vrai sacre sous le maillot albiceleste. De quoi sceller toute discussion ? On imaginait que, cette année, le Ballon d’or pourrait changer de mains et quitter les cheminées encombrées de Messi et Ronaldo.

Des nouveaux noms étaient, ici ou là, cités par les experts. Kylian Mbappé a longtemps fait figure de favori. N’Golo Kanté et Robert Lewandowski ont également été posés sur la table. Il fut même un moment question de nos Diables rouges, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. À l’arrivée, rien ne devrait vraiment changer dans la hiérarchie. Le roi Leo va probablement conserver son trône. À 34 ans, il est d’ailleurs en passe de renouveler son contrat avec le Barça, un peu comme s’il voulait aussi dribbler le temps qui passe !