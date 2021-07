L’hôtel de l’équipe Bahrain visité par les gendarmes

Pau. La scène est désormais habituelle dans le cyclisme, mais c’est la première de cette édition. Une perquisition a été menée dans la nuit de mercredi à jeudi à Pau dans l’hôtel de l’équipe Bahrain engagée dans le Tour de France. L’opération a été menée par les gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, selon le parquet de Marseille, confirmant une information du site Cyclingnews. Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 juillet "des chefs d’acquisition, transport, détention, importation d’une substance ou méthode interdite aux fins d’usage par un sportif sans justification médicale", a-t-il indiqué. "L’enquête préliminaire se poursuit afin de déterminer la réalité ou non des infractions ayant justifié son ouverture." Bahrain a confirmé les faits dans un communiqué, tout en ajoutant ne pas être informée des motifs de la perquisition. "L’enquête a entraîné des fouilles des chambres des coureurs" et des documents ont été fournis par l’encadrement, a-t-elle précisé. Les sept coureurs de l’équipe encore en course ont tous pris le départ de la 18e étape, la dernière de montagne, de Pau à Luz-Ardiden. Bahrain, irrésistible depuis le mois de mai, occupe la première place du classement par équipes du Tour de France. (AFP)