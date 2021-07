"Une bonne remise en jambes pour les sprinters"

"Cette 19e étape sera marquée par la traversée des Landes et les interminables lignes droites qui caractérisent cette région. Avec 1 100 mètres de dénivelé positif pour 207 kilomètres reliant Mourenx à Libourne, le profil sera assez plat et favorisera donc les ambitions des sprinters. Reste à voir l’état de forme de ceux-ci au lendemain de la traversée des Pyrénées…

Le terrain est toutefois propice à une remise en route progressive et en douceur. Une échappée devrait se dégager en début de course mais elle sera très certainement assez facilement contrôlée par les équipes souhaitant un sprint massif.

Le menu du jour est parfait pour une explication royale puisque la dernière ligne droite fait près de cinq kilomètres. On sait que de nombreuses équipes ont perdu des coureurs tout au long des trois semaines de course de cette Grande Boucle et la mise en place des trains pourrait donc s’en trouver perturbée.

Il faudra donc savoir s’adapter au mieux pour ceux qui ambitionnent la victoire d’étape car il s’agira de l’avant-dernière occasion pour les spécialistes de la dernière ligne droite.

L’ultime, ce sera sur les Champs-Élysées…"