Appels aux dons

Caritas L’organisation caritative catholique Caritas a lancé jeudi un appel aux dons pour venir en aide aux personnes frappées par les inondations. "Nous souhaitons qu’au-delà de la province de Liège, toutes les bonnes volontés soient mobilisées pour venir en aide aux personnes et aux familles frappées par ces inondations", poursuit l’organisme, qui demande d’accompagner tout don de la mention "Inondations". Les informations pratiques pour effectuer un don sont disponibles sur le site https://www.caritassecours.be.

Liège La Ville de Liège a fait également savoir à ceux qui souhaitent faire des dons et venir en aide aux victimes (vêtements, main d’œuvre, etc.) qu’ils peuvent contacter le Cabinet des Solidarités via le 04 221 8181 ou 04 221 80 53 (9h-18h).