Bio Express

Philibert Humm et Pierre Adrian sont nés en 1991. Ces deux amis d’enfance sont partis en vadrouille pour écrire ensemble Le tour de France de deux enfants d’aujourd’hui (Éditions des Équateur - 2018). Ils ont remis le couvert pour sortir cette année le guide La Micheline, une radiographie de la France des bars les plus excentriques, les plus nostalgiques, les plus attachants. Un éloge du comptoir, du formica, de l’enseigne aux néons vacillants.

Pierre Adrian a écrit aussi La Piste Pasolini, couronné en 2016 du prix des Deux- Magots et du prix François Mauriac de l’Académie Française. Son deuxième livre, Des âmes simples, a reçu le prix Roger-Nimier et le prix Spiritualité d’Aujourd’hui 2017.

Philibert Humm , journaliste (critique littéraire) pour Paris Match et Le Figaro, a écrit de son côté Les Tribulations d’un Français en France. Muni d’une pancarte "N’importe où", il y réinvente l’art de l’auto-stop et se laisse porter, au gré des voitures et des rencontres. Il séduit autant les académiciens que les piliers de comptoir.