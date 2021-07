Biopark : un nouveau CEO et de grandes ambitions

C’est un passage de témoin auquel on ne s’attendait pas forcément. Vendredi, Florence Bosco, qui dirige l’écosystème biotech situé à Gosselies (Brussels South Charleroi BioPark), a annoncé qu’elle allait devenir la CEO de la filiale d’une société biotech américaine désirant se développer en Europe au départ du… Biopark carolo ! Son successeur est d’ores et déjà connu. Il s’agit d’Alexandre Bertrand, un Français ayant fait l’essentiel de sa carrière dans le secteur pharmaceutique.

Fort de 30 ans d’expérience dans le domaine des thérapies avancées, des petites molécules et des vaccins, M. Alexandre se consacrera, désormais, à la croissance et à l’expansion du Biopark et de ses 85 membres (instituts de recherche, start-up, grandes entreprises). Une de ses priorités consistera notamment à attirer de nouvelles entreprises au sein de l’écosystème carolo - y compris des entreprises internationales cherchant à s’implanter en Europe - dans le cadre de l’ambitieux déploiement de nouvelles installations en cours. Le développement de la communauté nécessitera en outre d’attirer de nouveaux fournisseurs de services stratégiques ainsi que de continuer à favoriser l’établissement de nouvelles entreprises et de perpétuer les relations avec les instituts universitaires présents sur le site, notamment les laboratoires de l’Université libre de Bruxelles (ULB) en immunologie, neurosciences et oncologie.

Triple ambition

"J’ai hâte de faire du Biopark la première destination européenne pour les pépites biotechs locales et internationales", a commenté Bertrand Alexandre, qui a longtemps travaillé pour le groupe GSK. Plus récemment, il a travaillé pour la biotech wallonne Celyad. M. Bertrand se montre très admiratif de l’écosystème biotech que la Wallonie est parvenue à développer au cours des vingt dernières années. "L’objectif, désormais, est d’attirer encore davantage de sociétés étrangères qui veulent avoir une tête de pont en Europe, confie le nouveau CEO du Biopark. L’ambition reste aussi d’attirer des projets innovants à des stades précoces. Il faut aussi faire en sorte de garder toutes celles qui sont déjà présentes au Biopark et les accompagner dans leur croissance. Il ne s’agit pas de les laisser tomber !" (1)

Les actionnaires du Biopark ont annoncé, récemment, un plan ambitieux de développement des capacités d’accueil sur le site de Gosselies. Le projet prévoit d’ajouter 40 000 m² sur une période de dix ans. "Cela doit nous permettre de doubler la taille du Biopark, ce qui signifie notamment de passer de 3 000 à 6 000 emplois à un horizon de 5 à 7 ans", précise Florence Bosco.P.-F.L.

(1) Retrouvez, sur www.lalibre.be, l’interview conjointe de Florence Bosco et Alexandre Bertrand.