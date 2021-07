Asile et migration Plusieurs sans-papiers entament une grève de la soif

Certains sans-papiers qui occupent l’église du Béguinage à Bruxelles et des locaux de l’ULB et de la VUB ont commencé une grève de la soif, après plus de 56 jours de grève de la faim, annonce l’Union des sans-papiers pour la régularisation (USPR) vendredi en début de soirée. Les grévistes mettent en cause "l’absence de volonté politique de trouver une solution raisonnable et négociée", suite à la mise en place de la zone neutre par le secrétaire d’État Sammy Mahdi (CD&V) jeudi. Ils dénoncent une volonté de casser le mouvement.