Scènes Festival "Ittre, village du théâtre et des arts" dès le 28 juillet

Pour sa 2e édition, le festival "Ittre, village du théâtre et des arts", se déroulera du 28 juillet au 1er août en divers endroits d’Ittre : une scène sur la Grand Place, dans la cour du Théâtre de La Valette, et sous le chapiteau de la compagnie Vivre en fol qui sera installé dans le contournement d’Ittre. Au menu ? Musique (pop, chanson française, rock, jazz, musique classique, folk, percussions, etc.), théâtre, humour, créations et spectacles jeune public. St. Bo.

www.ittretourisme.com