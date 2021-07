Football Aaron Dönnum proche du Standard

Le premier renfort estival du Standard devrait être norvégien et gaucher. Intéressé par Aron Dönnum depuis plusieurs semaines, le club liégeois est en pole position pour recruter l’ailier droit de 23 ans. Actif à Valerenga, en D1 norvégienne, le tout jeune international (il a fêté sa première sélection en juin dernier) est tout proche de signer en terre liégeoise. Rapide, agile et techniquement très doué, celui qui réalise un début de saison canon avec son club (neuf matchs, cinq buts, trois assists) est considéré comme le meilleur joueur de son championnat, dont il est une des attractions. K.S. et M.J.