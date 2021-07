Musique Les Belgofolies de Spa annulent les deux premiers jours

Les Belgofolies, l’événement qui remplace les Francofolies de Spa en cette période de pandémie de coronavirus, a annoncé l’annulation des deux premières soirées de concert en raison des récentes intempéries qui ont frappé la Belgique et particulièrement la province de Liège et la région de Spa. La série de soirées de concerts, qui devait se tenir du 19 au 25 juillet, commencera finalement le mercredi 21 juillet pour se terminer le 26. Cette décision a été prise en raison des inondations qui ont touché la région et l’organisation de l’événement. Au vu de la situation, les Belgofolies ont décidé de mettre en place une grande soirée de clôture caritative au profit des sinistrés de la région de Spa. Cette soirée, dont le programme est en cours d’élaboration, se tiendra le lundi 26 juillet et devrait accueillir les artistes censés se produire durant les deux jours annulés. La soirée permettra de collecter du matériel de première nécessité comme des vêtements, des couvertures, des meubles, de la nourriture, etc. En outre, l’intégralité des recettes sera reversée à des associations actives aux côtés des sinistrés. (Belga)