coVID La Belgique est 2e au classement européen de la vaccination

Alors que les contaminations et les admissions de patients Covid à l’hôpital augmentent, les prises en charge aux soins intensifs et les décès sont, eux, en diminution. Le taux de positivité des tests est de 2 %. Dans le détail, ce taux est le plus élevé chez les enfants et adolescents de 10 à 19 ans (2,8 %), suivis des adultes de 20 à 39 ans (2,5 %), des enfants de 0 à 9 ans (1,8 %) et des adultes de 40 à 64 ans (1,5 %). Il est le plus bas chez les 65 ans et plus (0,9 %). Le variant Delta (indien) domine les infections, avec 61 % des échantillons séquencés du 28 juin au 11 juillet. Le taux de reproduction du virus est de 1,17. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. Au rayon vaccination, la Belgique figurait vendredi à la 2e place du classement européen avec 82,7 % des adultes ayant reçu au moins une dose, derrière l’Islande (90,0 %). Pour les vaccinations complètes, notre pays figurait en 8e place.